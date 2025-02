Formiche.net - Smart working, benefit e crescita. Elt Group tra le migliori aziende per cui lavorare

La tecnologia è ormai fattore abilitante in un mondo che attraversa profondi mutamenti economici e geopolitici. Per tenere il passo e competere con i grandi player del settore, l’Italia ha bisogno di puntare su realtà innovative, capaci di dare prospettive alle nuove professionalità e porsi come un argine alla fuga di cervelli.In questo contesto, Eltsi conferma tra leper cuiin Italia, ottenendo per l’ottavo anno consecutivo la certificazione Great Place to Work. Un riconoscimento che premia l’attenzione dell’azienda nei confronti dei propri dipendenti in un periodo di fortee trasformazione. Nel 2023, infatti, Elt ha accolto oltre 180 nuovi dipendenti e prevede circa 200 assunzioni per il 2025, dimostrando come la valorizzazione delle risorse umane sia un pilastro della propria strategia aziendale.