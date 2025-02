Ilgiorno.it - Le “Quattro stagioni” di Vivaldi con le marionette di Carlo Colla e figli

Milano, 6 febbraio 2025 – Come spiegare ai bambini l’alternarsi delle, la meravigliosa favola della natura, lo scorrere del tempo sottolineato dai cambiamenti climatici? Con le, per esempio. Al teatro Gerolamo di piazza Cesare Beccaria a Milano, da giovedì 13 a domenica 16 febbraio la Compagnia Marionettisticapresenta in prima assoluta “C’era una volta. Le” (produzione Associazione Grupporiani). Uno spettacolo per grandi e piccoli, un’azione coreografica liberamente ispirata alla composizione musicale di Antoniocon musiche di Antonioeseguite dal vivo da Luca Santaniello, violino, Danilo Lorenzini, pianoforte, voce narrante appositamente registrata Giulia Lazzarini. Ma soprattutto, trentae sei cambi di scena con i marionettisti: Franco Citterio, Maria Grazia Citterio, Piero Corbella, Camillo Cosulich, Debora Coviello, Cecilia Di Marco, Tiziano Marcolegio, Giovanni Schiavolin, Paolo Sette.