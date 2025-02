Anteprima24.it - Furto in villa, bloccati con la refurtiva: scarcerati un 33enne e un 25enne

Tempo di lettura: 2 minutiLasciano il carcere di Capodimonte e tornano a casa i due uomini accusati diaggravato in abitazione. Il Tribunale di Benevento ha convalidato l’arresto di Aldo Pugliese, 33 anni, e Simone Iannace, 25 anni, entrambi di Ceppaloni, ma ha escluso la custodia cautelare in carcere, disponendo nei loro confronti l’obbligo di dimora e la presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.Il colpo era avvenuto nella notte tra sabato 1° e domenica 2 febbraio in unaisolata a Ceppaloni. I due giovani si sarebbero introdotti nell’abitazione forzando una finestra, portando via vari oggetti, tra cui un proiettore, strumenti per il giardinaggio e alcuni complementi d’arredo. Sono stati fermati poco dopo dai Carabinieri sulla SP1 Ciardelli, mentre caricavano lanel bagagliaio di una Fiat 500 nera.