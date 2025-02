Mistermovie.it - Mister Movie | Upload 4, le foto dal backstage con Robbie Amell, Andy Allo e Allegra Edwards

Leggi su Mistermovie.it

La quarta stagione di “” è in fase di produzione e si prevede che venga rilasciata su Prime Video nel 2025., protagonista della serie, ha recentemente annunciato tramite il suo account Instagram che le riprese sono state completate. La serie, creata da Greg Daniels, ha ottenuto un buon riscontro da parte del pubblico, portando Prime Video a rinnovarla per una quarta e ultima stagione.4 Stagione finisce le riprese conLa trama di “” ruota attorno a Nathan Brown, un giovane che, dopo la sua morte, carica la sua coscienza in un aldilà digitale. La serie esplora temi di tecnologia, etica e relazioni umane in un contesto futuristico. La quarta stagione promette di concludere la storia in modo soddisfacente per i fan. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Nonostante la data di rilascio ufficiale non sia ancora stata annunciata, è probabile che la quarta stagione di “” venga rilasciata su Prime Video nel 2025.