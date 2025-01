Inter-news.it - Cassano: «Champions League? Inter la sorpresa, dura da affrontare»

ritiene l’una squadra complicata daper tutte in. Poi un pronostico sul derby col Milan.COMPLICATA DA– Oltre a Lele Adani su Viva El Fubol si è espresso anche Antonio. L’ex giocatore barese ha parlato in questo modo dell’che è andata avanti inbattendo il Monaco 3-0. A detta sua la miglior prestazione dei nerazzurri quest’anno in coppa: «La migliore! Per me ha fatto bene, è passata tra le prime otto e non è mai scontato, non ha fatto delle volte buone partite, ma ha una consapevolezza e una forza. È la squadra italiana più forte, a San Siro diventa complicata affrontarla e può essere la. La vedo difficile la vittoria finale, dagli ottavi in poi si vedono le squadre forti, mi aspetto che l’vada avanti.