Sport.periodicodaily.com - Ventiquattresima giornata Basket Eurolega 2024/2025: impresa Milano, battuto il Panathinaikos

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Nellal’Olimpia si rende protagonista di una super gara battendo i campioni D’Europa in carica delper 87-75. Una vittoria che riscatta le due precedenti sconfitte e che consentono di riprendere la corsa verso i play-off.VENTQUATTRESIMA: OLIMPIA87-75Il match che si presenta proibitivo, sia per le assenze dei padroni di casa che per la caratura dei greci, viene approcciato bene dache chiude avanti il primo quarto(17-16). Ad inizio secondo quarto ilprova a reagire con Sloukas, al quale però replica LeDay che si costruisce un parziale di 10-0 per il 31-24. I greci si riorganizzano e riducono lo svantaggio all’intervallo lungo(39-37).Al rientro in campo,prova ad accelerare con LeDay e Mannion che macinano punti per il +16 di fine terzo quarto.