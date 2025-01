Tutelare la biodiversità delle noci di Sorrento il Comune di Vico promuove un corso

Leggi su Ildenaro.it

Sono conosciute come ledi, un ecotipo dalla forma regolare e l’apice appuntito. Un frutto molto gustose. Ma, nel tempo, le piante diche svettavano rigogliose in tutta la Penisola sorrentina da Massa Lubrense aEquense sono drasticamente diminuite. Molti contadini nel passato hanno venduto gli alberi, ora l’amministrazione diEquense ha promosso undi salvaguardia e valorizzazione dellapiante didi. Un progetto ideato grazie alla partnership con la Regione Campania e della Condotta Slow Food Penisola Sorrentina e Capri e con la collaborazione deldi Sant’Agnello. Una serie di lezioni teoriche e pratiche per salvaguardare unatante eccellenze del paniere gastronomico diEquense. La Regione Campania, nell’ambito della protezionespecie vegetali a rischio, ha avviato un progetto per la salvaguardia e valorizzazione dellapiante di Ecotipi di Noce, che ha come obiettivo principale quello di preservare la Cultivar, una varietà di Juglans regia tradizionalmente coltivata nella Piana di Massaquano e oggi minacciata dall’abbandono agricolo e dalle difficoltà legate ai cambiamenti climatici.