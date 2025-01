Ilfattoquotidiano.it - Terra dei fuochi, oggi la Cedu afferma ciò che denuncio da dieci anni. E io ringrazio il Fatto

Mai come, giorno in cui la Corte dei Diritti Umani di Europa condanna formalmente lo Stato Italiano ma in particolare direi la Regione Campania (facente ancora parte dello Stato Italiano) per gli eccessivi ritardi e mancata tutela della salute pubblica dei cittadini residenti indei, mi sento oggettivamente travolto da quello tsunami, autentico tritacarne che èdiventata l’informazione quando esiste un argomento di carattere universale e di rilevanza nazionale ed internazionale come questo.Davanti a me, all’improvviso, scorrono migliaia di volti, migliaia di persone uccise dall’ignavia del malgoverno locale e colleghi con i quali ho condivisodi lotta e di battaglie tutte a danno della nostra salute (cito Maurizio Montella e Gerardo Ciannella) pur di salvare qualcuno da questo disastro ambientale, che era e resta il più grande di Italia perché il più negato.