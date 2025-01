Lanazione.it - Teatro per famiglie. Alla Banti lo spettacolo: "La Stanza dei ricordi"

Per la rassegna "Ci vediamo a", domenica andrà in scena,sala, un nuovoper, Ladei. L’appuntamento è alle 16.30 per unocomico e poetico che saprà conquistare soprattutto nonni e nipoti. Dopo il tutto esaurito delloinaugurale, "Nell’aldiqua", la rassegna diragazzi “Ci vediamo a”, promossa dal Comune di Montemurlo con Fondazione Toscanae giunta quest’anno17esima edizione, prosegue con “Ladei” di Katastrofa Clown. "La rassegna diragazzi è una tradizione per Montemurlo, un’opportunità per imparare ad amare la magia delfin da piccoli - dice l’assessorecultura Giuseppe Forastiero - Dopo il successo del primo, continuiamo a proporre un cartellone che sa unire qualità artistica e leggerezza".