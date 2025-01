Ilgiorno.it - Stefano Boeri, la Fondazione Triennale si schiera con l’archistar: “Pieno sostegno al presidente”

Milano – Il consiglio di amministrazione, la direzione generale, il comitato scientifico e tutto il personale diMilano esprimono "al, certi che avrà occasione di chiarire nelle sedi opportune la propria posizione". Lo si legge in una nota a pochi giorni dalla richiesta di arresti domiciliari formulata dalla procura di Milano nei confronti dell'archistar indagato per turbativa d'asta nell'inchiesta per la realizzazione della Beic, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura che dovrebbe sorgere nella zona centrale di Porta Vittoria. "La passione, l'orgoglio e il lavoro quotidianamente svolto insieme, con dedizione e correttezza, saranno la guida in questo delicato momento che ci vede pienamente fiduciosi nell'operato della magistratura".