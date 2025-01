Inter-news.it - Sorteggio playoff Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Ildegli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA, si svolgerà oggi venerdì 31 gennaio alle 12:00. Non ci sarà l’Inter perché già qualificata agli ottavi di finale, ma oggi la squadra di Simone Inzaghi potrebbe conoscere le sue possibili avversarie nel turno successivo. Nelpresenti le altre italiane: Atalanta, Milan e Juventus.– Oggi ildeiper la fase campionato della, che vedrà la presenza delle 16 squadre che, nella maxi-classifica della prima fase, si sono qualificate dal nono al ventiquattresimo posto. Non c’è l’Inter perché si è classifica quarta e quindi è entrata direttamente agli ottavi di finale, senza passare daiche si terranno a febbraio. Presenti invece in questa urna le altre squadre italiane qualificate, Atalanta, Juventus e Milan, nonché altre big di grandissima caratura come Real Madrid, Manchester City o Bayern Monaco.