Sorteggio Europa League: la Roma scopre la sua avversaria ai play-off. Tutto il tabellone

Dopo la Champions, tocca aldei-off di. Unica italiana in ballo la, visto che la Lazio ha vinto la fase campionato ed è già agli ottavi come prima testa di serie. La vittoria contro l’Eintracht Francoforte ha permesso alla squadra di Ranieri di accedere aioff da 15ª: affronta ora una tra Ferencvaros e Porto. Negli ottavi, poi, i giallorossi potrebbero trovare proprio la Lazio oppure l’Athletic Bilbao.Segui la diretta dei sorteggi con ilfattoquotidiano.it:Ila Nyon comincia alle ore 13.I possibili accoppiamenti: lo scenario-Bodø/Glimt contro una tra Twente e Fenerbahce-Anderlecht contro una tra Twente e Fenerbahce-Basilea contro una tra Royale Union SG e PAOK-Ajax contro una tra Royale Union SG e PAOK-Real Sociedad contro una tra AZ Alkmaar e Midtjylland-Galatasaray contro una tra AZ Alkmaar e Midtjylland–contro una tra Ferencvaros e Porto-Plzen contro una tra Ferencvaros e PortoCome funziona il?Le 16 formazioni vengono collocate in 8 urne.