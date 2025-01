Lanazione.it - Sassi contro i passanti, il caso a Firenze: "Folle ‘sport’ dei ragazzini”, colpita un’adolescente

, 31 gennaio 2025 - Un gioco pericoloso che potrebbe trasformarsi in tragedia. Da alcuni giorni, un gruppo diha preso l'abitudine di lanciaree mattoni dal cavalcavia di viale Cadornai pedoni in transito. Un passatempoche ieri ha rischiato di avere conseguenze gravissime. L'ultima vittima è una ragazzina che stava tornando a casa. Erano circa le 18.30 di ieri quando Giovanni, un residente, stava rientrando in bicicletta dal lavoro e si è trovato davanti a una scena inquietante: uno dei tre ragazzi, rimasto solo dopo che gli altri si erano allontanati, minacciava una donna intervenuta in difesa della giovane. Secondo le segnalazioni dei residenti, i protagonisti di questi episodi sarebbero tre ragazzi di età compresa presumibilmente tra i 12 e i 15 anni, con il volto coperto dai cappucci delle felpe.