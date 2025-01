Sport.quotidiano.net - Samb a caccia di record. Undici vittorie consecutive

aldi. Uguagliato a L’Aquila quello dei campionati di Serie D 2000-2001 con Giovanni Mei in panchine e 2011-2012 con Ottavio Palladini, ora il tecnico rossoblù vuole continuare su questa strada. Ad oggi ilassoluto di successi di fila in D è appannaggio della Sicula Leonzio allenata da Francesco Cozza. La compagine siciliana vinse il girone I di quarta serie nella stagione 2016-2017 e può vantare la più lunga serie diin serie D con 15 partite di fila. A battere questi numeri ci andò vicino il Catania nel campionato, sempre di Serie D 2022-2023. I siciliani si fermarono a 14 bloccati al Massimino sul 3-3 dalla Santacataldese. Non sarà semplice, anche perché laal momento è solo a quota dieci ma tentare non nuoce. Sulle ali dell’entusiasmo dopo la bella vittoria di L’Aquila nessun traguardo può essere precluso ad Eusepi e compagni.