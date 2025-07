Putin | Russia avanti in Ucraina Trump | Nessun progresso

Nel cuore di un confronto intenso, Vladimir Putin e Donald Trump si sfidano tra parole e strategie. Mentre il leader russo si dice aperto al dialogo con l'Ucraina, la Russia continua a spingere avanti i propri obiettivi, senza grosse novità sul fronte dei progressi. Trump, invece, esprime tutta la sua insoddisfazione, evidenziando le tensioni tra le due potenze. La telefonata, lunga circa un'ora, svela come le linee siano ancora molto distanti.

