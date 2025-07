Falconara Lorenzo Mezzalana morto in moto mentre andava al lavoro | indagata la 19enne alla guida dell?auto

Falconara piange Lorenzo Mezzalana, tragicamente scomparso in un incidente in moto mentre si recava al lavoro. La comunità si stringe nel dolore, mentre si indaga sulla giovane alla guida dell’auto coinvolta nel drammatico episodio. Un momento di grande riflessione e solidarietà per una perdita improvvisa che ha scosso tutti. La speranza è che giustizia e verità possano offrire un conforto a chi rimane.

FALCONARA - Alla Valpaint di Polverigi ieri hanno ripreso il lavoro, ma un silenzio rispettoso regnava negli uffici e nei locali della ditta per la morte di Lorenzo Mezzalana, falconarese che. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Falconara, Lorenzo Mezzalana morto in moto mentre andava al lavoro: indagata la 19enne alla guida dell?auto

