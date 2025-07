Dazi Europa e Usa accelerano sull?intesa Pressing Ue sulle auto

L'Europa e gli Stati Uniti intensificano i loro sforzi per raggiungere un’intesa sui dazi destinati al settore automobilistico, in un clima di crescente pressione. La visita a Washington del commissario europeo Maros Sefcovic, trattato con la massima attenzione, sottolinea l’importanza strategica di questa trattativa. Mentre le tensioni aumentano, il dialogo si fa più serrato: l’esito di queste negoziazioni potrebbe ridefinire gli equilibri commerciali globali.

Web tax, come l'Europa potrebbe usarla per ripagare 350 miliardi di debito post Covid (e vendicarsi dei dazi di Trump) - La web tax proposta dall'Europa potrebbe rappresentare una strategia innovativa per ripagare il debito di 350 miliardi accumulato durante la pandemia, nonché una forma di risposta ai dazi imposti da Trump.

Usa e Ue, corsa all’intesa sui dazi: «Serve un accordo di principio» - Von der Leyen: puntiamo a una soluzione come quella del Regno Unito Bessent: valanga di firme, prevediamo che circa 100 nazioni aderiranno ... Lo riporta msn.com