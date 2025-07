Temptation Island 13 diretta prima puntata | Alessio rifiuta il falò di confronto con Sonia M e torna a casa

Giovedì 3 luglio 2025 segna il grande ritorno di Temptation Island con la sua attesa 13ª edizione, pronta a catturare l’attenzione di milioni di telespettatori. Tra intrecci di emozioni e colpi di scena, la prima puntata si apre con Alessio che rifiuta il confronto con Sonia M. e decide di tornare a casa. Un inizio forte, che promette un viaggio intenso nei sentimenti. Ma cosa ci riserverà questa nuova avventura? Rimanete con noi per scoprirlo minuto per minuto.

