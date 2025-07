Temptation Island 2025 Sonia M al falò di confronto anticipato | cosa farà Alessio? | Video Witty TV

Sonia M. ha richiesto un falò di confronto anticipato a Temptation Island 2025, determinata a scoprire se Alessio sia stato con lei per davvero o solo per convenienza. Filippo Bisciglia annuncia la decisione, ma Alessio, travolto dall’emozione, rifiuta di partecipare, confessando di sentirsi un mostro. La scena si infiamma tra tensione e lacrime, lasciando il pubblico in attesa di sapere cosa succederà…

Sonia M. ha chiesto il falò di confronto anticipato a Temptation Island 2025. La donna vuole capire se il suo fidanzato è stato con lei solo per convenienza e quindi non vuole rimanere un giorno in più all’interno del villaggio. Filippo Bisciglia comunica la decisione di Sonia M ad Alessio che spiega che non vuole andare al falò. Poi scoppia a piangere e confessa: “Se le mie parole hanno avuto questa reazione, sono un mostro”. Poi fa dietrofront: “ Nono posso perdere un’occasione del genere. Lei non mi ama se fa così, me la sono costruito io. Volevo essere una guida per voi “. Ecco il video Witty TV. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Temptation Island 2025, Sonia M al falò di confronto anticipato: cosa farà Alessio? | Video Witty TV

