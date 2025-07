Colazione gratis per chi dona sangue | l’iniziativa solidale del Ke’e Beach a Pontecagnano

In un periodo di sfide e solidarietà, il Ke’e Beach di Pontecagnano Faiano invita a un gesto che salva vite: offrire una colazione gratuita ai donatori di sangue. Per tutto luglio, ogni martedì e mercoledì, un caffè e un cornetto sono il nostro modo di dire grazie a chi dona. Un piccolo gesto per riconoscere il grande valore di chi contribuisce alla salute di tutti...

Un caffè per dire grazie a chi salva vite. Al Ke’e Beach di Pontecagnano Faiano, la solidarietà si gusta con un cornetto e un caffè. Per tutto il mese di luglio, ogni martedì e mercoledì, i donatori di sangue potranno ricevere una colazione gratuita, semplicemente presentando l’attestazione della loro donazione. È un gesto simbolico, ma potente, che vuole premiare chi compie un atto di altruismo fondamentale per la salute pubblica. In un periodo in cui la carenza di sangue è una sfida concreta, questa iniziativa vuole essere un messaggio chiaro: donare è importante e merita riconoscimento. Il Ke’e Beach si fa promotore di comunità e sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Colazione gratis per chi dona sangue: l’iniziativa solidale del Ke’e Beach a Pontecagnano

