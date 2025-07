Buon compleanno Ute Lemper Minnie Minoprio Edi Rama…

Oggi, 4 luglio, celebriamo un giorno speciale: tanti volti noti e talentuosi festeggiano il loro compleanno, portando energia, passione e talento nel nostro mondo. Dalla musica al teatro, dalla politica all’arte, ognuno di loro contribuisce a rendere questa giornata unica e memorabile. Un sincero augurio di felicità e successo a tutti: che questo nuovo anno porti ancora più emozioni e soddisfazioni!

Buon compleanno Ute Lemper, Minnie Minoprio, Edi Rama, Antonio Matarrese, Victoria Abril, Enrico Bertolino, Massimo Popolizio, Paola Concia, Marco Marin, Giancarlo Marocchi, Alessio Boni, Michela Andreozzi, Fabrizio Fontana, Loredana de Nardis, Maria Giovanna Cherchi, Alessandro Bruno, Philipp Achammer, Andrea d’Agostino, Ada Puliti, Andrea Bacchetti, Stefano Tedesco, Gaia Vuerich, Andrea Magli, Chiara Eusebio. Oggi 4 luglio compiono gli anni: Franca d’Alessandro Prisco, politica; Antonio Matarrese, imprenditore, dirigente sportivo; Minnie Minoprio, cantante, attrice, showgirl; Alberto Merlati, ex cestista; Ferdinando Scianna, fotografo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Ute Lemper, Minnie Minoprio, Edi Rama…

In questa notizia si parla di: buon - compleanno - lemper - minnie

"Buon compleanno Noemi": a Francavilla un evento per festeggiare bambini che affrontano sfide straordinarie - In occasione del compleanno della piccola Noemi Sciarretta, l’associazione Progetto Noemi organizza un evento speciale a Francavilla per celebrare i bambini che affrontano sfide straordinarie.

BUON COMPLEANNO Gina Lollobrigida, Giampiero Boniperti, Minnie Minoprio… - Alfredo di Stefano, Antonio Matarrese, Giorgio Pasetto, Victoria Abril, Enrico Bertolino, Massimo Popolizio, Paola Concia, Ute Lemper, Marco Marin, Edi Rama ... Da romadailynews.it

Buon compleanno Gina Lollobrigida, Minnie Minoprio… - Antonio Matarrese, Giorgio Pasetto, Victoria Abril, Enrico Bertolino, Massimo Popolizio, Paola Concia, Ute Lemper, Marco Marin, Edi Rama, Giancarlo Marocchi ... Si legge su romadailynews.it