Agguato a colpi di pistola davanti a un bar | un ferito in ospedale Aggressore in fuga

Una serata di paura scuote Francavilla Fontana: un agguato a colpi di pistola davanti a un bar lascia un uomo ferito e l’aggressore in fuga. La comunità è sotto shock mentre le forze dell'ordine cercano di fare luce su questo episodio inquietante. Cosa si nasconde dietro questa aggressione? Resta con noi per scoprire tutti i dettagli e gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Una violenta aggressione ha scosso la periferia di Francavilla Fontana nella tarda serata di oggi (giovedì 3 luglio) poco dopo le 22. Un uomo di 50 anni, residente nella città degli. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Agguato a colpi di pistola davanti a un bar: un ferito in ospedale. Aggressore in fuga

