Calciomercato tutte le notizie di giovedì 3 luglio

Sei pronto a scoprire tutte le ultime notizie di calciomercato del 3 luglio? Dalle trattative più calde di Napoli, Inter, Juventus e Milan alle operazioni delle altre società di Serie A, l’estate infiamma il calcio italiano. Restate con noi per non perdere nemmeno un colpo: il mercato è più vivo che mai!

Le ultime di mercato su Napoli, Inter, Juventus, Milan e tutti i colpi delle altre società di Serie A Segui le principali operazioni di calciomercato delle big di Serie A e le ultime trattative che infiammano l’estate del campionato italiano. Jonathan David (LaPresse) – Calciomercato.it La Juventus chiude il colpo David, con il canadese atteso nelle prossime ore a Torino per le visite mediche e la firma sul contratto con i bianconeri. Intanto, il Dg Comolli è in pressing anche su Sancho per l’attacco di Tudor. Al Milan oggi è il Ricci day, con il centrocampista che svolgerà le visite prima della firma con il ‘Diavolo’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it