Ucraina giorno 1.227 di guerra | le notizie in diretta

Giorno 1227 di guerra in Ucraina: il conflitto continua a scuotere l'Europa con notizie in tempo reale. La presidenza Ue assicura: "Faremo di tutto per l'adesione dell'Ucraina", mentre missili e sistemi antiaerei americani sono bloccati in Polonia. Nel frattempo, un grave lutto colpisce Mosca: il vice comandante russo, generale Mikhail Gudkov, è stato ucciso nel Kursk. Resta con noi per tutte le news aggiornate sulla crisi.

Guerra in Ucraina, è il giorno dei colloqui di Istanbul: pesa l'assenza di Putin | La diretta - Oggi, a Istanbul, si svolgono i tanto attesi colloqui di pace per l'Ucraina, ma l'assenza del presidente Putin solleva interrogativi sul futuro delle trattative.

La Russia ha colpito duramente Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, prima dell'alba di sabato. Lo ha riferito il sindaco locale, annunciando la morte di due persone. «Kharkiv sta attualmente subendo l'attacco più potente dall'inizio della guerra su

Guerra Ucraina - Russia, le news. Putin a Trump: “In Ucraina non arretriamo sui nostri obiettivi”; I russi contro Poltava e Odessa. Telefonata con Trump, Putin: Non rinunceremo ai nostri obiettivi; Ucraina, telefonata di un'ora fra Putin e Trump | Il presidente russo: Sì ai negoziati con Kiev, ma vanno eliminate le cause profonde del conflitto.

Guerra Ucraina Russia, ucciso nel Kursk vice capo Marina russa. LIVE - Il generale Mikhail Gudkov, vice capo della Marina russa, è rimasto ucciso in un attacco missilistico ucraino nella regione di confine russa del Kursk.