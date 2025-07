Temptation Island 2025 accade una cosa mai successa prima | la richiesta delle fidanzate | Video Witty TV

Temptation Island 2025 sorprende ancora: un evento mai visto prima scuote le dinamiche del reality. Dopo la richiesta di un falò anticipato, Antonio non si presenta e Sonia M. decide di abbandonare il programma, lasciando il suo partner senza un confronto. Ma il colpo di scena è dietro l’angolo: le fidanzate chiedono alla produzione di far rimanere Sonia, e questa decisione rivoluzionaria viene accettata. Così Sonia M.…

A Temptation Island 2025 accade qualcosa mai accaduto prima nel programma. Dopo aver chiesto il falò di confronto anticipato, Antonio non si è presentato. Così Sonia M. ha deciso di lasciare il programma e anche il suo compagno deve abbandonare il reality senza aver prima parlato con la sua metà. Ma ecco il colpo di scena: le fidanzate hanno chiesto alla produzione di far rimanere Sonia nel programma. E la produzione ha accettato. Così Sonia M. torna, da single, a Temptation Island. Ma nulla è come sembra e Filippo Bisciglia spiega che la loro storia è tutt’altro che finita. Ecco il video Witty TV. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Temptation Island 2025, accade una cosa mai successa prima: la richiesta delle fidanzate | Video Witty TV

In questa notizia si parla di: temptation - island - accade - prima

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Stasera in tv, giovedì 3 luglio, inizia Temptation Island 2025 Vai su Facebook

Temptation Island, un tentatore fa già impazzire tutte le fidanzate; Temptation Island, la finale oggi 22 ottobre: coppie e news; Temptation Island, anticipazioni terza puntata: la reazione di Valerio, Alfred sempre più vicino a Sofia.

Temptation Island, le pagelle della prima puntata: c’è già un falò di confronto - La serata di giovedì 3 luglio ha regalato un vero distillato di trash, con uno dei fidanzati già chiamato a dover rendere conto ... Secondo msn.com

Temptation Island 13, diretta prima puntata: Alessio rifiuta il falò di confronto con Sonia M. e torna a casa - La diretta minuto per minuto della prima puntata di Temptation Island 13 in onda su Canale 5, in prima serata, giovedì 3 luglio 2025 ... davidemaggio.it scrive