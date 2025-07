Temptation Island le pagelle della prima puntata | c’è già un falò di confronto

Finalmente è arrivato Temptation Island, pronti a scoprire le prime pagelle di una prima puntata ricca di emozioni e confronti. Tra tentatrici e tentatori, si sono aperti i giochi: chi ha brillato e chi ha deluso? La sfida è appena iniziata, e il viaggio tra passioni, gelosie e sorellanza promette già grandi colpi di scena. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa nuova avventura—il meglio deve ancora venire!

Finalmente Temptation Island. La prima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, andata in onda giovedì 3 luglio, è stata come ormai consuetudine un po’ interlocutoria. Le tentatrici Alessia, Marianna, Alice, Rebecca, Marta, Mariela, Nicol, Eva, Ylenia, Claudia, Ary, Arianna, Ale e i tentatori Diego, Emanuele, Flavio, Lorenzo, Manuel, Gabriel, Andrea, Francesco, Salvatore, Mariano, Alessandro, Matteo ed Edoardo hanno avuto la possibilità di mettersi in mostra, anche se relativamente visto che il programma di Canale 5 è soltanto all’inizio. Programma che ha già visto importanti novità, a partire dal fatto che il pinnettu è stato sostituito dal capanno, visto il cambio di location dall’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula in Sardegna al Calalandrusa Resort di Guardavalle Marina in Calabria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Temptation Island, le pagelle della prima puntata: c’è già un falò di confronto

In questa notizia si parla di: temptation - island - prima - puntata

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Temptation Island, stasera alle 21 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata. Ci sarà un falò di confronto già questa sera? https://www.donnamoderna.com/people/entertainment/temptation-island-2025-anticipazioni-3-luglio Vai su Facebook

SPOILER! La prima puntata di #TemptationIsland ci aspetta QUESTA SERA in prima serata su Canale 5, non mancate Vai su X

Nella seconda puntata - Temptation Island Video |; La prima puntata ci attende domani - Temptation Island Clip |; “Temptation Island”, cosa è successo nella prima puntata del 2025. Il riassunto.

Temptation Island, le pagelle della prima puntata: c’è già un falò di confronto - La serata di giovedì 3 luglio ha regalato un vero distillato di trash, con uno dei fidanzati già chiamato a dover rendere conto ... Segnala msn.com

Temptation Island 2025, Sonia Mattalia e Alessio chiedono il primo falò di confronto della stagione: cosa è successo - Temptation Island 2025, nella prima puntata della stagione è già arrivato il momento del primo falò di confronto. Si legge su ilmessaggero.it