Liberoquotidiano.it - Operazione palude: il solo obiettivo della sinistra è bloccare tutto

Decisamente non belli né tantomeno incoraggianti, per i pasdaran dell'antimelonismo, i tre scenari elettorali pubblicati ieri su Repubblica da Youtrend. In supersintesi: comunque vada, si profila un disastro per il centroalle prossime politiche. Primo scenario, con le opposizioni spezzettate tra loro come nel 2022, con i grillini per conto proprio e i centristi a loro volta separati: risultato, nuovo trionfo del centrodestra. Secondo scenario, coni centristi fuori dall'alleanza: risultato, ancora un successo nettissimo del centrodestra, che resterebbe comunque capace di agguantare la maggioranza assoluta nelle due Camere. Terzo scenario, tutti ammucchiati, campo larghissimo: risultato, al centrodestra mancherebbe unseggio senatoriale per agguantare la maggioranza assoluta in entrambi i rami del Parlamento.