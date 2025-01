Ilfogliettone.it - Non della semplice acqua: quando la bevi devi fare attenzione | Un errore comune mette a rischio la salute

Leggi su Ilfogliettone.it

Gli effetti benefici dell’per l’organismo sono molteplici, dall’idratazione, alla digestione, alla bellezzapelleL’è fondamentale per il corretto funzionamento del nostro organismo, poiché mantiene il corpo idratato e favorisce molteplici processi fisiologici. Alcune tradizioni, come la Medicina Tradizionale Cinese, attribuiscono all’calda benefici aggiuntivi rispetto all’fredda, come il miglioramentodigestione e dell’equilibrio interno.Tuttavia, le prove scientifiche a supporto di queste affermazioni sono limitate, e la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che la temperatura dell’dovrebbe essere scelta in base alle preferenze personali, purché si consumino quantità adeguate per mantenersi idratati. Un recente studio condotto in India ha evidenziato che berecalda dopo i pasti potrebbe favorire la perdita di peso.