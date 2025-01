Calciomercato.it - Milan sotto assedio, offerta da 90 milioni per Leao

Le ultime sul futuro dell’attaccante portoghese: superper il numero dieci del Diavolo. Il punto della situazioneda 90per(LaPresse) – Calciomercato.itE’ un momento davvero caldo in casa. Nelle ultime ore i giocatori finiti sul tavolo delle trattative di via Aldo Rossi sono stati tantissimi. Le attenzioni di tutto il mondo rossonero sono chiaramente sul reparto d’attacco con Alvaro Morata e Francesco Camarda pronti a salutare per far spazio ad un nuovo centravanti, quel Santiago Gimenez, per il quale si aspetta il via libera da parte del Feyenoord.Ma negli ultimi giorni sono arrivate proposte anche per Pavlovic e Tomori, dalla Turchia e dall’Inghilterra. Le scorse ore, inoltre, sono state quelle della super, davvero clamorosa, da parte del Como per Theo Hernandez.