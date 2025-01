Lanotiziagiornale.it - Mattarella da record: dieci anni al Quirinale. Ha affrontato alcune delle pagine più complicate della storia italiana

Leggi su Lanotiziagiornale.it

al. Questo l’ineditostabilito da Sergio. Il presidenteRepubblica, infatti, è stato eletto per ben due volte al Colle, la prima nel 2015, la seconda nel 2022.in cui il capo dello Stato ha fronteggiato diverse crisi di governo, il Covid, difficoltà economiche e politiche, ergendosi come un gigantepoliticae svolgento a pieno il suo ruolo di arbitro e garanteCostituzione.“La lettera e lo spiritonostra Carta continueranno a essere il punto di riferimentomia azione”, disse in occasione del giuramento davanti alle Camere il 3 febbraio del 2022. Nel primo settennatoha “convissuto” con governi di centrosinistra, quelli che lo avevano scelto ed eletto, ma dopo il successo del Movimento 5 Stelle ha anche guidato le fasi più complesseformazione dei governi giallo-verde e giallo-rosso.