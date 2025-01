Lanazione.it - Massima precisione per la tua barba con il rasoio King C. Gillette PRO con lame ultra affilate ad un OTTIMO PREZZO

Leggi su Lanazione.it

è un brand che recita un ruolo da protagonista nella produzione e distribuzione di rasoi e dispositivi/accessori per la cura personale e della propria. Oggi, su Amazon, puoi acquistare con sconto del 30% ilC Pro, in offerta a soli 34,99€. Acquista il rasorioin offerta su Amazone rifinitura Questoè dotato di un selettore dicon 40 impostazioni di lunghezza per creare e adattarsi perfettamente al tuo il look e a quello che più ti piacerebbe applicare al tuo volto. Lette di questo regolasonoe resistenti, capaci di offrire una rasatura precisa e duratura nel tempo. Inoltre è presente una batteria a lunga durata che, con una ricarica completa offre fino a 80 minuti di rasatura continua e permette, dunque, un utilizzo senza interruzioni.