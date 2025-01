Quotidiano.net - Mascherine dalla Cina, assolto Domenico Arcuri. “L’abuso d’ufficio non è più reato”

Roma, 31 gennaio 2025 –perché il fatto non è più previstolegge come. Con questa motivazione il gup del tribunale di Roma ha fatto cadere le contestazioni di abusonei confronti dell’ex commissario all’emergenza Covid,, riguardo il procedimento su una maxi fornitura dinella prima fase della pandemia. Nel caso sono coinvolte anche una dedi altre persone. Per questi gli atti sono stati mandati alla Consulta. La sentenza nei confronti diè stata emessa al termine del rito abbreviato. Sulla base della richiesta della Procura capitolina è stata sollevata la questione di costituzionalità in relazione alla attuale formulazione della accusa di traffico di influenze illecite. I pubblici ministeri nei mesi scorsi avevano chiesto 16 mesi di pena per