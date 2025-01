Ilrestodelcarlino.it - ll Bramante festeggia nel derby. I padroni di casa domano il Loreto

6853: Crescenzi 16, Ricci 8, Sgarzini 6, Ferretti, Ferri 9, Nicolini E., Centis, Rinaldi 4, Stefani 10, Panzieri 15, Lanci. All. Nicolini M. ITALSERVICE: Delfino 12, Cevolini 5, Arduini, Battisti ne, Cipriani 8, Mattioli, Ridolfi ne, Tognacci 2, Aglio 13, Broglia 2, Gulini 11, Jareci. All. Ceccarelli. Arbitri: Gaudenzi e Boudrika. Parziali: 14-19, 33-33, 48-45. Note: tecnico alla panchina dele del. Ilsi aggiudica il. E’ Stefani ad aprire le danze. Arriva anche la tripla di Ricci e la squadra disi trova a condurre per 5-0 dopo 2’. La risposta delnon si fa attendere. Aglio replica dai 6,25 (5-3). Il team locale insiste con Centis in entrata (7-3). I biancoblu contengono l’Italservice con una buona difesa.