La Corte non convalida il trattenimento: 43 migranti portati in Albania tornano in Italia

I giudici dellad’Appello di Roma hanno deciso di nonre i trattenimenti di alcuni dei 43nei centri costruiti dall’in. Tutto sarà rinviato, per la terza volta, alladi giustizia europea. Ma intanto devono essere liberati e riin. Nel provvedimento dei giudici, come riportato da Repubblica, si legge: «Il giudizio va sospeso nelle more della decisione delladi Giustizia. Poiché per effetto della sospensione è impossibile osservare il termine di quarantotto ore previsto per la, deve necessariamente essere disposta la liberazione del trattenuto, così come ha ripetutamente affermato laCostituzionale in casi analoghi».È il terzo no dei giudici alinI giudici hanno chiesto allaeuropea come interpretare la direttiva.