Lapresse.it - Germania, non passa legge inasprimento politiche migranti della Cdu: non regge ‘asse’ con Afd

Non èta al Bundestag una proposta per un disegno diper inasprire lemigratorie voluto da Cdu-Csu. La cosiddetta ‘per la limitazioni degli afflussi’ è stata respinta con 338 voti favorevoli e 350 contrari. Ci sono state cinque astensioni.Dopo l’approvazione di una mozioneCdu-Csu sullesuita al Bundestag mercoledì con i voti dell’AfD, oggi il Parlamento tedesco, dopo un acceso dibattito, si è espresso contro il disegno didei cristiano-democratici per limitare l’immigrazione. Anche in questa occasione, la proposta dell’Unione aveva trovato il sostegno dell’ultradestra tedesca dell’AfD. Spd, Verdi e Sinistra avevano proposto di rinviare la mozione alla Commissione Interni, trovando l’opposizione di Cdu-Csu, Fdp, AfD e Bsw.