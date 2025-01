Quotidiano.net - Germania, non passa al Bundestag la stretta sui migranti. I franchi tiratori fermano la proposta voluta dal Cdu/Csu

Roma, 31 gennaio 2025 - Non èta ladi legge sullasuiinda Friedrich Merz, capogruppo Cdu/Csu. Ilha respinto ladi legge in materia di immigrazione con 338 voti a favore, 350 contrari e 5 astensioni. Der Spiegel sottolinea che tecnicamente la Cdu/Csu avrebbe avuto la maggioranza di 367 per farre il provvedimento con il sostegno dell'estrema destra AfD, dei liberali dell'FDP e dei rossobruni del partito di Sahra Wagenknecht. A tradire Merz sono stati i, che hanno affossato il provvedimento. Per Merz un passo falso voluto nonostante le critiche arrivate da Spd e Verdi, ma anche da parte dei conservatori, a partire da Angela Merkel che aveva sentenziato è "sbagliato" collaborare con l'ultradestra guidata da Alice Weidel.