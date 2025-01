Freccette | Michael Smith soffre di artrite alla mano destra

Leggi su Sportface.it

L’ex campione del mondoha annunciato di soffrire di, che ha vinto il titolo mondiale nel 2023 (battendo in finaleVan Gerwen), ha parlatoBBC dopo l’uscita al primo turno dal World Masters di Milton Keynes perdell’olandese Danny Noppert. “Mi sono rotto entrambi i polsi quando avevo 19 anni e ora soffro di. Ho molto dolore. Non sto cercando scuso. Non mi sono mai fermato o arreso di fronte al dolore. Lunedì vedrò uno specialista che mi dirà cosa dovrò fare e che misure precauzionali dovrà prendere nel prossimo mese. Prometto che tornerò il prima possibile“. Al momentoè sceso in 16ª posizione del ranking mondiale e la sua classifica è destinata a peggiorare se i problemi al polso dovessero persistere.