Juventusnews24.com - Fagioli Juve, corsa a due per il centrocampista: ecco la posizione del club bianconero. Gli ultimi aggiornamenti

di RedazionentusNews24: Fiorentina e Lipsia sulclasse 2001. Ladellantus è chiara: tutti i dettagli e gliSecondo quanto riportato da Sky Sport, è una sfida a due per Nicolò: con Fiorentina e Lipsia che puntano forte suldella. Entrambi iragionano sulla possibilità di inserire l’obbligo di riscatto. Inoltre, adelè chiara sul suo futuro: il classe 2001 non si muoverà per un prestito sfino al termine della stagione.Leggi suntusnews24.com