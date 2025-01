Sport.quotidiano.net - Disfatta Rbr contro Brindisi. È il peggior ko dell’anno

Panico? Non è il caso, ma sicuramente il -35 dideve lasciare spazio a più di una riflessione in casa Rbr. Lo ha detto lo stesso Sandro dell’Agnello nel postpartita, analizzando con estrema lucidità quanto era appena accaduto. "Noi, in questo momento, siamo un po’ tirati per i capelli per mille motivi, dal punto di vista nervoso e non solo fisico", ha dichiarato il coach biancorosso. E ha ragione, perché il 90-55 non è spiegabile solo con il gran periodo di forma dei pugliesi e con l’assenza di Tomassini che ha accorciato le rotazioni. Il +35 della Valtur è lo scarto più ampio nella A2 di quest’anno, nessun’altra partita era finita con un divario di quelle proporzioni. Il massimo, fino a mercoledì, era il +33 di Torino su Nardò il 12 gennaio. Il fatto che sia capitato alla capolista è stupefacente.