Quotidiano.net - "Digitale ed energia sono le sfide da affrontare"

ANNALISA Sassi, presidente di Confindustria Emilia-Romagna, qual è un vostro primo bilancio sulla congiuntura del 2024? "L’Emilia-Romagna si conferma una delle regioni di traino del Paese, anche se risente di una tendenza nazionale e internazionale di rallentamento dell’economia". Ci dica di più. "Secondo le stime di Prometeia la crescita del PIL regionale dovrebbe attestarsi intorno allo 0,9 per cento, in misura quasi doppia a quella italiana, attesa dello 0,5 per cento. Un risultato che è la sintesi di un buon andamento di investimenti e occupazione e di una frenata del commercio con l’estero". E per quello che riguarda i vari settori? "Se guardiamo ai settori vediamo il comparto agricolo in lieve difficoltà, l’industria che rallenta perché non sostenuta come in passato dall’export e dagli investimenti, una maggiore tenuta per i servizi, soprattutto grazie ai buoni risultati del turismo".