Lanazione.it - Davide e Andrea al lavoro: "Bene gli stage e poi?"

di Antonia Casinihanno un nuovo impiego che tutti sperano possa trasformarsi in una tutti gli effetti. Grazie alle convenzioni e una maggiore sensibilità, qualcosa si è mosso, ma manca ancora la stabilità.sono giovani con disabilità seguiti dall’Aipd (Associazione italiana persone down).è da poco entrato alla Mc Donald’s della Stazione di Pisa con un tirocinio,sta svolgendo un percorso socio terapeutico alla Conad di Cascina. "Il servizio di inserimento lavorativo– spiega Alessandra Testi che coordina il settore con tre tutor – segue 55 adulti e due minori in alternanza scuola-(pcto). Dieci persone sono ora a tempo indeterminato, due determinato, 5 i tirocini in corso, 20 gli iter socio terapeutici. E c’èchi è impegnato nel progetto ’Fare centro’ dedicato agli adulti".