Ilgiorno.it - Consigliere comunale aggredito ad Arese: due arresti e l’ombra dell’estrema destra

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 31 gennaio 2025 – Nella mattinata del 29 gennaio 2025, i militari della Stazione Carabinieri dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in regime didomiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano, per i reati di sequestro di persona, lesioni personali volontarie e minacce aggravate nei confronti di un 24enne e 25enne residenti ad. Contestualmente i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare a carico di altri due soggetti, indagati per i medesimi reati. Il provvedimento scaturisce dall’attività investigativa condotta dalla Stazione dia seguito di un’aggressione violenta posta in essere il 28 settembre 2024 in danno di Pietro Polonioli, 22 anni,die di un coetaneo studente. Le scritte Le vittime, avendo notato su un muro di un residence condominiale in viale Sempione scritte riconducibili al gruppo “Ultras” - noto per essere simpatizzante del movimento di estrema“CasaPound” - si attivavano per cancellarle.