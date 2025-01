Lanazione.it - Confesercenti, torna il Mercatale sabato 1 febbraio

Arezzo, 31 gennaio 2025 –ilAppuntamento sotto i portici di via Roma dalle ore 9 alle 19. Nuovo appuntamento con ildi Arezzo. Nel mese dil'appuntamento è fissato per domani1 dalle ore 9 alle 19 sotto i Portici di via Roma. Come di consueto l'evento, organizzato daArezzo con il patrocinio di Camera di Commercio di Arezzo-Siena e del Comune di Arezzo, coincide con il primo giorno di Fiera Antiquaria. Per l'edizione disaranno presenti numerose aziende aretine con i loro prodotti di stagione; il cliente potrà trovare dai formaggi freschi e stagionati della Valtiberina, ai prodotti da forno dolci e salati del valtiberina, dalle marmellate e succhi con frutta di stagione, alle noci, legumi, farine ed ancora i mieli e verdura di stagione, tartufi, sughi ed olio extravergine d'oliva.