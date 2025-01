Metropolitanmagazine.it - Chris Evans concorda con Anthony Mackie: “Essere americani non è la caratteristica distintiva di Captain America”

Durante il tour stampa di: Brave New World,ha scatenato polemiche suggerendo che “” non dovrebbeconsiderato il tratto distintivo di. Invece, l’attore ha sottolineato valori universali come onore, dignità e integrità come attributi fondamentali del personaggio. Mentre alcuni fan hanno criticato questa interpretazione come antipatriottica, si sono persi qualcosa di cruciale:ha espresso sentimenti quasi identici quando ha interpretato per la prima volta il ruolo di Steve Rogers. Alla domanda sul rapporto di Capitancon gli Stati Uniti,ha offerto il suo punto di vista sui valori fondamentali del personaggio.“Per me,rappresenta un sacco di cose diverse, e non credo che il termine ‘’ dovrebbeuna di quelle rappresentazioni“.