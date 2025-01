Lapresse.it - Champions League, gli accoppiamenti dei playoff: Juve-Psv, Feyenoord-Milan, Bruges-Atalanta e City-Real

L’urna di Nyon, dove sono andati in scena i sorteggi per idi, hanno determinato le avversarie delle tre le italiane interessate:ntus eaffronteranno rispettivamente, Psv e. Tutti gliIl primo accoppiamento estratto dall’urna è un derby francese, Psg contro Brest. Il secondo ha invece messo difronte Benfica e Monaco. Incrocio Italia-Olanda per lantus, che affronterà il Psv, e per ilche giocherà contro il. L’invece giocherà contro ilmentre il match più affascinante è sicuramente quello traMadrid e Manchester. Gli altrisono Celtic-Bayern e Sporting Sp-Borussia Dortmund. Le otto squadre già qualificate agli ottaviLiverpool, Barcellona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Leverkusen, Lille e Aston Villa sono invece le otto squadre qualificate già agli ottavi.