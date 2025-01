Unlimitednews.it - Cavaliers e Lakers senza problemi, Memphis batte Houston

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Cinque gare nella notte Nba: quattro successi netti e una vittoria sofferta quanto importante. E’ quella diche si impone davanti al proprio pubblico su(120-119) al termine di un match giocato punto su punto e che metteva di fronte rispettivamente la terza e la seconda della Western Conference. Privi di Ja Morant i Grizzlies puntano ancor di più sul il collettivo e ne portano sei in doppia cifra con Desmond Bane a distinguersi con una doppia doppia da 24 punti e 12 rimbalzi. Sono 22 i punti di Luke Kennard, ne fa 21 Jaren Jackson Jr, 11 Jaylen Wells e dalla panchina ne arrivano anche 15 da Santi Aldama e 13 da Brandon Clarke. Non sono da meno i Rockets, anche loro ne portano sei in doppia cifra con i 25 punti di Green, i 22 di Brooks, i 21 di Thompson, i 13 di Van Vleet, in più ci sono le doppie doppie da 11 punti e 10 rimbalzi di Adams e, dalla panchina, da 13 punti e 12 rimbalzi di Tari Eason.