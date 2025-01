Ilrestodelcarlino.it - Campi fotovoltaici: parere negativo del ministero

Dopo la vittoria al Tar di Parma contro i progetti diper 20 ettari complessivi nella frazione di Calerno – uno alle spalle del ristorante Mareluna, l’altro lungo via Martiri, nonostante fossero in contrasto con gli strumenti urbanistici del Comune - ieri sera è arrivata al sindaco Marcello Moretti la notizia che ildell’Ambiente ha espressosfavorevole al progetto per il mega-campo agrivoltaico proposto dall’azienda Lilo Solar. Un impianto su una superficie di 175 ettari nelle campagne di Calerno, di cui 81 coperti da pannelli per la produzione di energia elettrica. Ildoveva valutare il rapporto inviato a fine novembre dalla direzione generale Cura del territorio e dell’ambiente della Regione. Una notizia che soddisfa Alternativa Civica, che ha combattuto fin da subito contro i