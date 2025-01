Quotidiano.net - Borse europee in rialzo dopo il taglio dei tassi BCE, euro debole

positive all'indomani della decisione della Bce di tagliare idi interesse. L'attesa per ulteriori sforbiciate al costo del denaro da parte di Francoforte sostiene i listini e spinge i titoli di Stato, i cui rendimenti sono in calo generalizzato. Fiacco invece l', che cede lo 0,1% sul dollaro a 1,0378, scontando i diversi trend di politica monetaria tra Fed e Bce e l'economia piùdell'zona. Milano e Parigi salgono dello 0,3% mentre Francoforte e Londra guadagnano lo 0,2%. Galoppano i future a Wall Street - con il Nasdaq che sale dello 0,73% e l'S&P dello 0,42% -che ieri i conti di Apple e Intel hanno battuto le attese del mercato. I rendimenti dei Btp sono in calo di circa 3 punti base, al 3,564%, sulle attese di nuovi tagli deida parte della Bce eche i dati sull'inflazione in Francia e in diversi land tedeschi sono stati migliori delle attese.