America Week – Episodio 4

NEW YORK (ITALPRESS) – Nel nuovodi “”, il nuovo appuntamento dell’Italpress che ogni settimana da New York propone notizie e analisi dagli Stati Uniti, Stefano Vaccara parla delle mosse di Donald Trump da quando è rientrato alla Casa Bianca. Altro che “scioccare e stupire”, il presidente è all’attacco ma con il “caos”. Andare addosso all’avversario politico comunque e in qualunque occasione, anche quando ci sono ancora da recuperare a Washington i corpi inabissati nel fiume Potomac dei poveri passeggeri del volo che arrivava dal Kansas centrato in pieno da un elicottero militare in una collisione che non ha lasciato scampo a tutti i 67 a bordo, compresi i tre militari dell’hawk.A proposito di caos, il 27 gennaio, l’Office of Management and Budget ha emesso una direttiva che ordinava alle agenzie federali di “sospendere temporaneamente tutte le attività relative all’obbligo o all’erogazione di tutti gli aiuti finanziari federali”.