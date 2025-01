Iltempo.it - Almasri, Sisto bacchetta l'ex pg Salvi: "Basta con la caccia all'untore"

Il casocontinua a far discutere e a parlare sono soprattutto ex magistrati che attaccano l'esecutivo. Tra questi c'è Giovanni, 72 anni, ex Procuratore generale di Cassazione che, in un'intervista rilasciata a Repubblica si è espresso così: «Demolire il “nemico” con il fango? L'avevamo già visto con Berlusconi. Dai calzini del giudice Mesiano in poi. Ma c'è, di nuovo, c'è la pervasività dei social. La notizia in 5 righe va a reti unificate, trattandosi del premier: e consegna una verità rapida e chiusa. Mezzi vecchi e aspetti nuovi: un meccanismo molto pericoloso». Abbiamo chiesto una replica al viceministro alla Giustizia Francesco Paolo: «Credo che da parte di una certa magistratura, soprattutto se politicamente schierata, ci sia sempre una sorta di “dalli all'”.